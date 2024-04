Počeo upis za đake prvake (Video)

Počeo upis za đake prvake na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i trajaće narednih dva meseca do 1. juna.Roditelji ćija su deca rođena od 1. marta 2017. do kraja februara 2018. imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi razred, a to mogu da učine na jednostavan način, preko portala E-uprave i usluge E-zakazivanje gde će zakazati termin za testiranje deteta i upis u prvi razred osnovne škole.

Danijela Đaković