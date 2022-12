Mitrovica sutra bez vode

Sremska Mitrovica I 17 naseljenih mesta će sutra biti bez vode, u periodu od 8 do 14 časova. Do prekida u vodosnabdevanju će doći zbog radova u vodovodnom sistemu, što spada u redovne planirane aktivnosti JKP “Vodovod”. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, kažu iz sremskomitrovačkog Vodovoda.

Dejana Kovačević

Share this: Twitter

Facebook