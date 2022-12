Počela prijava za 5.000 dinara za mlade

preuzeta fotografija

Prijavljivanje za novu jednokratnu pomoć države od 5.000 dinara za mlade od 16 do 29 godina počela je u ponoć na internet portalu Uprave za trezor. Prijavljivanje je jednostavno kao i do sada, a sve što je potrebno jeste broj lične karte, matični broj i žiro račun. Ukoliko neko nema otvoren račun u banci, otvara mu se automatski namenski račun u izabranoj banci.Poslednji dan prijave biće 15. decembar, a nakon toga od 16. do 20. decembra sledi isplata.

