Tačno u ponoć počinje prijava za 5000 dinara

Večeras, tačno u ponoć, počinje prijava mladih od 16 do 19 godina za jednokratnu novčanu pomoć od 5 000 dinara. Prijava se obavlja preko portala Uprave za trezor i biće moguća do 15.decembra, napisao je na svom instagram nalogu ministar Siniša Mali. On je dalje naveo da bi dobili ovu vrstu pomoći, potrebno je da mladi ispunjavaju uslove na dan 20. novembra 2022. kada je stupio na snagu Zakon o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje pomoć, istakao je ministar Mali.

