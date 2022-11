Prvenac Srema, važna pobeda Železničara

preuzeta fotografija

Odigrane su utakmice devetog kola Prve regionalne lige. Košarakaši Srema su konačno ostvarili prvu pobedu i to protiv favorizovanog sastava Topole. A rezultati kola su u grupa “A”: Proleter Naftagas Zrenjanin – Vrbas 103: 69, Srem Sremska Mitrovica – Topola Bačka Topola 69: 65, Stara Pazova – Radnički Kovin 88: 77, a utakmica Sloven Ruma – Dunav 2014 Apatin je odložena. U grupi “B”: Hajduk Kula – Podrinje Mačvanska Mitrovica 81: 65, Sveti Đorđe Žitište – Akademik Srbobran 96: 71 i Železničar Inđija – I CAME TO PLAY Novi Sad 71: 67. Nova Pazova je bila slobodna.

Anđelko Belić

Share this: Twitter

Facebook