Na Produktnoj berzi manja tražnja za kukuruzom

Najviše se trgovalo kukuruzom sa povišenom vlagom, te su ugovori zaključeni u cenovnom rasponu od 34,00 do 34,80 din/kg bez PDV-a.

U skraćenoj radnoj nedelji na robno-berzanskom tržištu beleži se negativan cenovni trend i na tržištu žitarica i na tržištu uljarica. Početak nedelje doneo je smanjenu tražnju, a veću ponudu na svim tržištima. Na stranim tržištima beleži se pad cena nakon objavljivanja USDA izveštaja, što se odrazilo na uzdržanost kupaca na domaćem tržištu. Preko Produktne berze ukupno je prometovano 3.970 tona robe, čija je finansijska vrednost dostigla 171.976.950 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, promet je manji za 4,2 odsto.

Na tržištu kukuruza beleži se manja aktivnost u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše se trgovalo kukuruzom sa povišenom vlagom, te su ugovori zaključeni u cenovnom rasponu od 34,00 do 34,80 din/kg bez PDV-a. Početkom nedelje ponuda kukuruza, sa produženim lagerom do kraja februara, naišla je na odgovor kupaca po ceni od 36,10 din/kg bez PDV-a. Kako je nedelja odmicala, na ovom tržištu je tražnja bivala sve manja. Ponude veštački sušenog kukuruza u cenovnom rasponu od 35,00 do 36,00 din/kg bez PDV-a, nisu pronašle svog kupca.

Cena soje na najnižem nivou od jula

Učesnici na tržištu bili su najaktivniji kada je u pitanju pšenica. Ovom žitaricom količinski se najviše trgovalo u prethodnim danima. Od početka nedelje prisutna je veća ponuda u odnosu na tražnju. Iako je i dalje najaktuelnija pšenica sa proteinom 11,5-12 odsto, u ponudi se našla i pšenica sa većim sadržajem proteina. Na strani tražnje, ipak je najviše upita i dalje je za pšenicu sa proteinom 11,5-12 odsto. Ovom žitaricom trgovalo se u cenovnom rasponu od 39,20 do 39,50 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 39,35 din/kg bez PDV-a (43,29 din/kg bez PDV-a), što je pad za 1,33 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Na tržištu soje beleži se negativno cenovno kretanje. Od početka nedelje primetno je manje interesovanje kako kupaca, tako i prodavaca. Cena ove uljarice je na najnižem nivou od jula. Ukoliko uporedimo sa prethodnom godinom u ovom periodu, takođe je bio prisutan negativan trend kretanja cene. Sojom rod 2022. godine trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 74,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, što je ujedno i ponder cena. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena je niža za 5,40 odsto.

Ugovor za stočni ječam, SRPS kvaliteta, zaključen je po ceni od 34,90 din/kg bez PDV-a.

Ove nedelje zabeležena je i veća ponuda đubriva. Iako je ponuda bila povećana, zaključen je samo jedan ugovor za rusku ureu, 600/1, po ceni od 95,01 din/kg bez PDV-a.

Suncokretovom sačmom, 33 odsto proteina, trgovalo se po ceni od 35,20 din/kg bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berza 7.11. – 10.11.

Aleksandar Krkobabić

