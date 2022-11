Prekid u vodosnabdevanju

Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju vodom u Sremskoj Mitrovici,u delu stambenog naselja Matije Huđi i to u ulicama Severni bedem, Graničarska, Dioklecijanova i Maksima Gorkog, u sredu, 09.novembra u vremenu od 11 do 13 sati, saopšteno je iz Javno komunalnog preduzeća “Vodovod”. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Dejana Kovačević

