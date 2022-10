Manja tražnja – rast cena žitarica na Produktnoj berzi (Video)

preuzeta fotografija

Kukuruzom se trgovalo od 35,00 do 35,80 din/kg bez PDV-a.

Poslednje nedelje u oktobru, cene primarnih poljoprivrednih proizvoda imale su pozitivan trend. Beleži se manja tražnja u odnosu na ponudu na robno-berzanskom tržištu. Preko Produktne berze, ukupno je prometovano 54.806 tona, čija finansijska vrednost dostiže 2.469.712.738 dinara. Aktivnost na tržištu kukuruza bila je izražena sredinom nedelje, dok su na samom početku i kupci i prodavci bili uzdržani. U strukturi kupaca našli su se trgovci, dok je interesovanje izvoznika ove nedelje izostalo.

Kukuruzom se trgovalo od 35,00 do 35,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 35,49 din/kg bez PDV-a (39,04 din/kg sa PDV-om), što je rast od 0,96 odsto. Ugovori za kukuruz sa većim procentom vlage realizovani su od 33,80 do 35,30 din/kg bez PDV-a. Početak nedelje, doneo je smanjenu ponudu u odnosu na tražnju na tržištu pšenice. Ipak, do kraja nedelje beleži se veća aktivnost prodavaca.

Neznatan rast cene soje

Najviše se nudila pšenica sa proteinom 11,5-12 odsto, ali nisu izostale ni ponude pšenice sa većim sadržajem proteina. Pšenicom se trgovalo, u zavisnosti od kvaliteta, od 40,10 do 40,50 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 40,29 din/kg bez PDV-a (44,32 din/kg sa PDV-om), što je rast od 0,57 odsto u odnosu na prethodni podatak.

Na tržištu soje beleži se slabija tražnja. Veća aktivnost na strani ponude u odnosu na prethodnu nedelju nije rezultirala trgovanjem većih količina. Sojom se početkom nedelje trgovalo u cenovnom rasponu od 78,00 do 78,80 din/kg bez PDV-a. Manje interesovanje kupaca za ovom uljaricom uticalo je na negativno cenovnom kretanje na samom kraju nedelje kada je ugovor zaključen po ceni od 77,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 78,22 din/kg bez PDV-a (86,04 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na nedelju dana ranije, statistički predstavlja rast od 0,15 odsto.

Đubrivo NPK 15:15:15 nešto više od 94 din/kg

Stočnim ječmom, sa hektolitarskom masom od 62kg trgovalo se po ceni od 34,50 din/kg bez PDV-a, dok je ječam sa manjim hektolitrom prometovan u rasponu cena od 34,00 do 34,20 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje beleži se povećana tražnja za ovom robom.

Ugovor za mineralno đubrivo NPK, 15:15:15, na paritetu franko utovareno zaključen je po ceni od 94,12 din/kg bez PDV-a, dok je na paritetu franko isporučeno kupac prometovano po 94,13 din/kg bez PDV-a.

Republička direkcija za robne rezerve nastavila je tokom ove nedelje kupovinu merkantilne pšenice po ceni od 41,00 din/kg bez PDV-a. Do sada je ukupno kupljeno 64.100 tona.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berza od 24.10 – 28.10.

Aleksandar Krkobabić

