Peto kolo

Vojvođanski košarkaški trećeligaši od večeras pa do nedelje će igrati utakmice petog kola. Parovi su u grupi “A”: večeras: Proleter Naftagas Zrenjanin – Dunav 2014 Apatin, petak: Sloven Ruma – Topola Bačka Topola, subota: Stara Pazova – Srem Sremska Mitrovica i nedelja: Radnički Kovin – Vrbas. Grupa “B”: petak: Hajduk Kula – Sveti Đorđe Žitište, subota: Nova Pazova – Akademik Srbobran, Podrinje Mačvanska Mitrovica – I COME TO PLAY Novi Sad, nedelja: Železničar Inđija – Jedinstvo Novi Bečej.

Anđelko Belić

