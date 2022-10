Kukuruz beleži rast, pšenica između 40 i 41 dinar po kilogramu

Preko Produktne berze je tokom prethodne nedelje prometovano 17.325 tona robe, što je u odnosu na prethodnu nedelju 3,2 puta veći promet.

Vremenske prilike i situacija u Ukrajini su i dalje glavni pokretači tržišnih kretanja na svetskim berzama. Pregovori o izvoznom koridoru ukrajinskih žitarica, između UN-a i Rusije su se kretali od optimizma do pesimizma i nazad.

Pored svih geopolitičkih neprilika u svetu, a koja se tiču kretanja cena hrane i energenata, na domaćem tržištu su suša i pad prinosa dodatno uticali na neizvesnost. Ekonomska godina za jare useve je tek krenula, a planove na duži vremenski period je izuzetno teško napraviti. Ono što je izuzetno bitno uraditi jeste napraviti analizu stvarnog stanja zaliha žitarica i uljarica u domaćim skladištima.

Finansijska vrednost prometa je iznosila 769.748.250,00 dinara.

Kukuruz beleži rast

Kukuruz je od početka nedelje beležio cenovni rast. Ovom žitaricom se trgovalo u opsegu od 35,00 do 35,25 din/kg bez PDV-a. Ponderisana nedeljna cena iznosi 35,15 dinara (38,66 din/kg sa PDV-om), što je za 1,24 odsto rast na nedeljom nivou. U istom periodu prošle godine kukuruz je prometovan po 27,50 dinara, odnosno kukuruz je danas skuplji za 27,8 odsto.

Cena pšenice je u najvećoj meri zavisila od nivoa proteina i kretala se u rasponu od 40,00 do 41,00 dinar. Ponderisana cena je iznosila 40,06 dinara (44,07 din/kg sa PDV-om), što je za jedan odsto rast na nedeljnom nivou. Pšenica je ove godine izuzetno dobrog kvaliteta. Procenjuje se da će pogodni vremenski uslovi, kao i suša koja je desetkovala jare useve, uticati na to da ove sezone dođe do rasta površina pod ozimim usevima.

Pšenice po 41 dinar po kilogramu bez PDV-a

Republička direkcija za robne rezerve je preko Produktne berze na tržištu kupila ukupno 12.000 tona pšenice, po ceni od 41,00 din/kg bez PDV-a (45,10 din/kg sa PDV-om).

Zrna soje je u ponudi bilo manje nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Sojom se trgovalo po prosečnoj ceni 78,10 dinara (85,91 din sa PDV-om), što je za 3,6 odsto niža cena nego prethodne nedelje.

Od ostalih roba, stočni ječam sa 58 kg/hl je prometovan po 33,50 dinara (36,85 din/kg sa PDV-om), a UREA na paritetu fco-kupac po 98,36 dinara (108,20 din/kg sa PDV-om).

Berza 17. – 21.10.

Aleksandar Krkobabić

