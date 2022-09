Prijem novih članova

Srpsko kulturno umetničko društvo “Sveti Sava” iz Šida prima nove članove u “Školu folklora” i dečiju folklornu grupu uzrasta od 1. do 4. razreda. Prijave se primaju u Kulturno obrazovnom centru od 07 do 14 časova ili na telefon 719-093. Prijave se primaju do kraja septembra.

Radovan Đuričić

