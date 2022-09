Trenutno zamućenje vode

preuzeta fotografija

Kako je Sremskoj televiziji potvrđeno u šidskom “Vodovodu” zbog učestalih prekida u elektro snabdevanju Izvorišta “Batrovci” od ponoci do 4 sata jutros bilo je obustavljeno vodosnabdevanje potrošača kako bi se obavilo punjenje bazena. To je razlog trenutnog zamućenja vode u pojedinim delovima grada. Problem koji je postojao na elektro mreži od Morovića do Batrovaca je otklonjen i “Vodovod” nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima, potvrdio je za našu televiziju direktor Aleksandar Jovanović.

