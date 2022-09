Prijem novih članova

Srpsko kulturno umetničko društvo “ Sveti Sava” Šid koje radi u okviru Кulturno obrazovnog centra Šid i na početku ove školske godine vrši prijem novih članova i to: „ školu folklora „ i dečju folklornu grupu Primaju se deca uzrasta od I do IV razreda. Prijave se vrše u prostorijama Кulturno obrazovnog centra u Šidu ulica karađorđeva 42 svakog radnog dana od 7 do 14 časova ili na telefon 719-093 kao i u zgradi bivše “ Prizme” u ulici Alekse Šantića (ponedeljak – sreda od 18 časova). Sa decom će raditi Nikolina Manojlović te se i njoj deca mogu prijaviti na telefon: 065-2018648. Prijave se primaju do kraja meseca septembra.

Radovan Đuričić

