Žetva suncokreta stiže rano, brže nego očekivano

Zbog visokih temperatura prethodnih nedelja prva žetva koja nas očekuje a to je žetva suncokreta biće započeta za nekih svega nedelju dana. Što je skoro pune tri nedelje ranije od onog predviđenog roga. Suncokret kao najotpornija biljka na sušu se dobro nosio sa ovakvim vremenom,ali i on polako posustaje,tako da ne nekim useva u Sremu on izglega kao spaljen.

Aleksandar Krkobabić

Share this: Twitter

Facebook