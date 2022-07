Radno vreme

Kovid ambulanta u Šidu radnim danima radi redovne preglede od 7 do 20h, za hitna stanja ambulanta je dezurna do 22h. Od ovog vikenda, ambulanta subotom radi od 7 do 19 sati, a ponovo je ustanovljeno i dezurstvo nedeljom od 8 do 12 časova.

