Dva miliona evra podsticaja

Kompanija Grundfos dobila je dva miliona evra državnih subvencija za proširenje proizvodnog pogona u Inđiji i zapošljanje 250 novih radnika, vidi se iz ugovora o dodeli subvecnija koje je ova kompanija potpisala sa Ministarstvo privrede.Grundfos ima obavezu da do kraja 2023. godine investira najmanje 20 miliona evra, a da do kraja 2025. godine zaposli 250 novih radnika na neodređeno vreme.Kompanija ne sme da smanjuje ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme ispod 1.053 zaposlena u periodu od pet godina od završetka investicionog projekta, do 2030. godine.

Mirjana Stupar

Share this: Twitter

Facebook