Sutra počinje 22. “Exit” festival

preuzeta fotografija

Sutra počinje 22 egzit festival I trajaće do nedelje 10 jula. Ove godine biće 40 bina na kojima ce se naci gotovi svi savremeni muzički pravci, od najvećih globalnih hitova do andergraund elektronske muzike, od klasičnog rock zvuka do žestokih hevi metal i pank rifova, od „old skul“ hip hopa, pa sve do trapa, drum en bejsa, regea, latino i svetske etno muzike. Glavne zvezde egzita ove godine su Kalvin Haris, Nik Kejv and the bad seeds“, Igi Azalea, Džejms Artur, Masked wolf, „Sepultura“, Maseo Pleks, Hani Dižon, Iva Lorens, Konstrakta. Organizatori očekuju da ce ove godine ya 4 večeri biti oko 200 000 posetilaca.

Dušanka Ljubojević

Share this: Twitter

Facebook