Ekipa “Žutih marketa” osvojila “Rock and roll” turnir (Foto)

“Rock and roll” turniru u malom fudbalu u Inđiji je došao kraj! Posle sedam dana odigravanja utakmica ekipa “Žutih marketa” ponela je epitet šampiona i najbolje ekipe turnira koja je u velikom finalu savladala ekipu “Coffee to go ” prošlogodišnjeg osvajača sa 2:0. Treće mesto pripalo je ekipi “Giros kod Bakija”.

Pehari i priznanja su uručeni i najboljem igraču turnira Matiji Dobrijeviću i najboljem golmanu Radovanu Rašiću.

Organizatori turnira zahvalili su svima koji su svojim učešćem i prisustvom uveličali ovu sportsku tradiciju malog fudbalu u Inđiji. Da podsetimo ovo je bio 28. po redu turnir u malom fudbalu, čiji su organizatori bili Opština Inđija uz pokroviteljstvo Kulturnog centra Inđija,Turističke organizacije i Saveza sportova.

Takođe na turniru se našao i transparent “Srećno Srbijo”, koji će se naći na Svetskom prvenstvu u Kataru i pružiti podršku našoj reprezentaciji.

Aleksandar Krkobabić

