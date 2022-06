“Gibanicijada-Ašanja 2022”

Zbog održavanja manifestacije “Gibanicijada-Ašanja 2022”, u Karađorđevoj ulici u ovom naselju će doći do izmene režima saobraćaja, od petka, 17. juna od 17.00 časova do nedelje 19. juna do 23.30 časova.

Saobraćaj će se preusmeravati na alternativne pravce:

Nenadovićevom ulicom do uključenja za Karađorđevu ulicu;

Nenadovićevom ulicom do uključenja na Dobrovoljačku ulicu;

Žeravicinom ulicom i Ive Lole Ribara do uključenja na Dobrovoljačku ulicu.

Milena Božić

