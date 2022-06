Mirović posetio Kukujevce i Erdevik (Foto+Video)

„Selo Kukujevci u opštini Šid, naselje sa velikim privrednim potencijalima, dobiće gotovo šest kilometara rekonstruisanih ulica, za šta je Pokrajinska vlada, zajedno sa lokalnom samoupravom, izdvojila ukupno 216,5 miliona dinara. To će biti od velikog značaja za sve meštane, privrednike i poljoprivredna gazdinstva“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, nakon obilaska druge faze radova na realizaciji ove investicije.

On je ocenio da se radovi izvode u dogovorenom roku i prema zadatom kvalitetu, najavivši ovom prilikom da Pokrajinska vlada nastavlja sa ulaganjem u putnu infrastrukturu na teritoriji Srema.

„U narednih nekoliko nedelja počeće radovi na rekonstrukciji Grebenskog puta na zapadnom obodu Fruške gore, do manastira Đipša. Reč je o deonici od oko šest kilometara čijim uređenjem će Fruška gora postati još atraktivnija i pristupačnija za turiste. I u narednim godinama izdvajaćemo još veća sredstva za uređenje putne infrastrukture, kako u Sremu, tako i širom Vojvodine“, rekao je Mirović.

Predsednik je podsetio na to da je zajedničkim snagama Vlade Srbije, Pokrajinske vlade i lokalne samouprave izgrađena industrijska zona u Šidu, gde je otvoren nov pogon jedne mađarske kompanije, što će, kako je ocenio, umnogome doprineti razvoju opštine.

„Interesovanje investitora za ovu industrijsku zonu izuzetno je veliko. Opština ima potpisane ugovore sa devet zainteresovanih kompanija i to je važno za sve nezaposlene meštane jer će biti otvoren veliki broj novih radnih mesta. Na taj način Šid će sustići razvijenije opštine, a upravo to je i naš cilj – da Šid za tri do četiri godine sa novim fabrikama postane novi razvojni centar u zapadnom Sremu“, naveo je predsednik Mirović.

Predsednik je danas posetio i selo Erdevik, gde se održava tradicionalna 23. „Sremska kulenijada“, koja je ove godine okupila oko 200 izlagača.

Presednik Opštine Šid Zoran Semenović zahvalio je Pokrajinskoj vladi na obezbeđenim sredstvima za nastavak radova na realizaciji investicije u Kukujevcima, kojom će, kako je naveo, to naselje dobiti kompletno novu putnu infrastrukturu.

Događaju je prisustvovao i direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Miloš Maletić.

