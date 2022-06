Obustava saobraćaja

Zbog radova na delu lokalnog puta od Šimanovaca do Deča, na raskrsnici ulica Palih boraca i Braće Savić, u periodu od 3. do 20. juna biće privremeno obustavljen saobraćaj na ovom delu opštinskog puta. Preusmeravanje saobraćaja planirano je od Preke kaldrme preko Karlovčića, Sremskih Mihaljevaca, Prhova do Šimanovaca.

Milena Božić

