Finale play offa Gradske lige

preuzeta fotografija

U samoj završnici takmičenja Gradske fudbalske lige Sremska mitrovica su ostale dve ekipe, zanimljivo pod istim imenom. To ime je Borac. I to iz Velikih radinaca i Radenkovića. Još jedna zanimljivost obe su došle kao najbolje iz grupe „A“, a one su eliminisale dve vodeće i gradske ekipe iz grupe „B“, Srem i Trgovački. Voljom žreba prva finalna utakmica će se igrati u Velikim radincima. Revanš nedelju dana kasnije u Radenkoviću. U ligaškom delu takmičenja, dve utakmice i dva puta je rezultat bio 2: 2. Obe finalne utakmice počinju od 17.časova, a bolji Borac na kraju finalne serije će postati član Međuopštinske lige Srem, grupa Zapad na pri kraju ovog leta pred nama.

Anđelko Belić

