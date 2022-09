Tri sela sutra bez vode

preuzeta fotografija



Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju vodom u utorak,

13.09.2022. u vremenu od 8 sati do 20 sati u Velikim Radincima, Bešenovu i

Bešenovačkom Prnjavoru. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, kažu u nadležnom preduzeću.



