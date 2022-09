Kada će početi grejanje?

S obzirom na niske dnevne temperature sve češće se postavlja pitanje kada će početi grejanje? Do zvaničnog početka grejne sezone ostalo je nešto manje od mesec dana, a u JKP “Toplifikacija” u Sremskoj Mitrovici kažu da su spremni da u skladu sa propisima uključe grejanje i pre 15. oktobra, ako to vremenski uslovi budu zahtevali. Remonti su završeni, energenti obezbeđeni, ali uz preporuku da se štedi imajući u vidu opštu situaciju sa energentima u svetu. Da bi grejanje počelo ranije, preduslov je da tri dana za redom dnevna temperature ne prelazi 12 stepeni po Celzijusu. “Toplifikacija” je u obavezi da svojim korisnicima obezbedi temperaturu u prostoru 20 plus minus dva stepena, rekao je za Sremsku tv direktor Slavko Sladojević.

Share this: Twitter

Facebook