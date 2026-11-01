Vremenska prognoza za 01.11.2026:

Meta AI – preuzeta fotografija

Prema rečima meteorologa, sutra će u Sremu biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura biće oko 7 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 10 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab i umeren, istočni i severoistočni, duvaće brzinom od 4 metra u sekundi. Relativna vlažnost vazduha biće oko 95%.

U narednom periodu u Sremu će biti oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom. U četvrtak će prestati padavine . Vetar će biti slab i umeren, severnih pravaca. Jutarnje temperature kretaće se između 4 i 7 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 10 i 12 stepeni.