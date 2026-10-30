Preventivni pregledi u rumskim selima

Meta AI – preuzeta fotografija

Preventivni centar Doma zdravlja „Ruma” uspešno je sproveo organizovani skrining raka debelog creva u selima na teritoriji rumske opštine Hrtkovcima, Putincima, Klenku i Platičevu. Pregledi su bili namenjeni zdravim osobama uzrasta od 50 do 74 godine koje u prethodne dve godine nisu obavile ovu vrstu testiranja. Cilj skrininga je rano otkrivanje promena, poput polipa koji mogu prethoditi nastanku raka, kao i otkrivanje bolesti u početnoj fazi. Građani su imali mogućnost da se odazovu pozivu ili samoinicijativno jave u lokalne ambulante, uz donošenje jednog uzorka stolice za analizu. Ovakve preventivne aktivnosti imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja, jer rano otkrivanje promena omogućava pravovremeno dalje ispitivanje i lečenje.