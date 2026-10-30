Nastavlja se uređenje zgrade Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici

Meta AI – preuzeta fotografija

U zgradi Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici planiran je nastavak radova na tekućem i investicionom održavanju. Druga faza obuhvata sanaciju zidova oštećenih vlagom, obnovu parketa, zamenu unutrašnje stolarije, kao i krečenje i uređenje prostorija. Prethodnom fazom radova tokom 2025. godine obuhvaćena je zamena elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, kao i radovi na malterisanju, bojenju zidova i postavljanju keramičkih pločica u toaletima. Nastavkom radova predviđeno je uklanjanje oštećenog maltera, sanacija vlage i ponovno uređenje zidnih površina. Planirana je i obnova postojećeg parketa, zamena i postavljanje lajsni, kao i sređivanje prozora i vrata. Radovi će biti izvedeni u prostoru od oko 105 kvadratnih metara u prizemlju zgrade, koji koristi arheološko odeljenje Zavoda. Ovim aktivnostima nastavlja se uređenje objekta i stvaranje boljih uslova za rad zaposlenih, kao i za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.