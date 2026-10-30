Miholjski susreti sela u Laćarku

Meta AI – preuzeta fotografija

Manifestacija „Miholjski susreti sela” biće održana u subotu, 31. oktobra, u centru Laćarka, kod spomen-obeležja, gde će posetioci imati priliku da uživaju u kulturno-umetničkom programu i upoznaju bogatstvo tradicionalne ponude brojnih izlagača. Okupljanje izlagača planirano je za 11 časova, dok će svečano otvaranje manifestacije početi u 12 časova, uz prigodan kulturno-umetnički program. Dodela pehara, zahvalnica i priznanja predviđena je za 13 : 30 časova. Cilj manifestacije je promocija seoskih sredina, očuvanje narodnih običaja, tradicije i kulturnog nasleđa, ali i povezivanje meštana i posetilaca kroz zajedničko druženje. „Miholjski susreti sela” održavaju se pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije, a organizator je Grad Sremska Mitrovica.