Ivanišević razgovarao sa ambasadorom Irana

Meta AI – preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr. Nenad Ivanišević, održao je sastanak sa ambasadorom Islamske Republike Iran u Srbiji, Mohamedom Sadekom Fazlijem, tokom njegove posete Pokrajinskoj vladi. Razgovaralo se o mogućnostima unapređenja saradnje Autonomne Pokrajine Vojvodine i iranskih provincija, posebno u oblastima privrede, poljoprivrede, nauke i primene novih tehnologija, visokog obrazovanja, turizma i kulture. Sagovornici su istakli da postoji obostrani interes za jačanje ekonomskih veza i uspostavljanje novih oblika saradnje. Posebno je naglašen značaj povezivanja Vojvodine sa iranskim provincijama, što bi moglo doprineti razvoju privrednih odnosa i otvaranju novih mogućnosti za saradnju.