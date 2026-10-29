Zatvoren nadvožnjak između Rume i Inđije

Meta AI – preuzeta fotografija

Podsećamo vozače da je saobraćaj preko nadvožnjaka na izlazu iz Rume, u pravcu Inđije, potpuno obustavljen u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. Vozači se privremenom saobraćajnom signalizacijom usmeravaju na obilazni pravac, a na prilazima deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija koja ukazuje na izmenjen režim saobraćaja. Radovi obuhvataju sanaciju kolovoza na delu nadvožnjaka, a zatvaranje ove deonice znači da prolazak vozila preko objekta trenutno nije moguć. Vozačima koji svakodnevno koriste pravac između Rume i Inđije savetuje se da unapred planiraju putovanje, računaju na moguće dodatno vreme za dolazak do odredišta i prate postavljene saobraćajne znakove. Rekonstrukcija ove saobraćajne deonice najavljivana je i ranije, a tokom prethodnog perioda saobraćaj se odvijao uz ograničenja i naizmenično propuštanje vozila. Prema najnovijim objavljenim informacijama, sada je uvedena potpuna obustava saobraćaja preko nadvožnjaka.