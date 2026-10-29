Vremenska prognoza za 29.10.2026

Meta AI – preuzeta fotografija

Prema rečima meteorologa, sutra će u Sremu biti pretežno oblačno. Jutarnja temperatura biće oko 8 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 12 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, i duvaće brzinom od 3 metra u sekundi. Relativna vlažnost vazduha biće oko 75%.

U narednom periodu u Sremu će biti oblačno vreme. U nedelju mestimično sa kišom. Vetar će biti slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnje temperature kretaće se između 4 i 8 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature biti između 10 i 11 stepeni.

(Redakcija)