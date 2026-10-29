U Nikincima planiran objekat za uzgoj svinja

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Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma donelo je 26. oktobra 2026. godine rešenje u vezi sa zahtevom za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ekonomskog objekta za uzgoj svinja u Nikinicima. Zainteresovani građani, organi i organizacije mogu izvršiti uvid u rešenje u Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, u Ulici Orlovićevoj 5, kancelarija broj 14, radnim danima od 7 do 14 časova. Dokument je dostupan i u elektronskoj formi. Na doneto rešenje može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, preko Opštinske uprave opštine Ruma, u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.