Filmska projekcija: “Kengur se vraća kući”

Meta AI – preuzeta fotografija

Ljubitelji filma moći će da pogledaju ostvarenje „Kengur se vraća kući” u petak, 30. oktobra, od 19 časova, u Pozorištu „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici. Film prati Zorana Paunovića Kengura, koji se nakon uspešne karijere i trenerskog angažmana u engleskoj Premijer ligi vraća u Srbiju s velikim planovima i očekivanjima. Ipak, po povratku se suočava s izazovima domaće svakodnevice. Cena ulaznice je 400 dinara. Karte se mogu kupiti radnim danima od 8 do 15 časova, kao i dva sata pre početka projekcije. Organizatiori podsećaju da u pozorište nije dozvoljeno unošenje hrane, pića i grickalica, kao ni snimanje i fotografisanje tokom projekcije.