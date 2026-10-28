Znameniti junaci Kupinika u Rumi

Meta AI – preuzeta fotografija

U Zavičajnom muzeju Ruma , u četvrtak, 29. oktobra, biće održano drugo predavanje u okviru projekta Kulturnog centra „Pećinci” pod nazivom „Znameniti junaci Kupinika – serija predavanja u Sremu”. Predavanje počinje u 18 časova, a projekat je posvećen kulturnom i duhovnom nasleđu srednjovekovnog Kupinika, kao i znamenitim ličnostima porodice Branković koje su ostavile značajan trag u srpskoj istoriji. Kroz seriju od tri predavanja, organizovanih u Kupinovu, Rumi i Sremskoj Mitrovici, publika ima priliku da se bliže upozna sa životom i nasleđem Stefana Brankovića, Maksima (Đorđa) Brankovića i Jovana Brankovića. Projekat realizuje Kulturni centar „Pećinci”, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Opštine Pećinci.