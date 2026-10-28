Zabranjena plovidba Savom kod Sremske Rače

Meta AI – preuzeta fotografija

Zbog sumnje da se u reci Savi, u blizini mosta kod Sremske Rače, nalaze minsko-eksplozivna sredstva, zabranjena je plovidba svim plovilima na deonici od 180. do 190. rečnog kilometra. Sumnjivi predmeti uočeni su usled izuzetno niskog vodostaja Save, a postoji mogućnost da potiču iz Drugog svetskog rata. Stručnjaci Centra za razminiranje iz Beograda upućeni su na teren kako bi pregledali lokaciju i utvrdili o čemu se radi . Zabrana plovidbe ostaje na snazi do daljeg, a prisustvo eksplozivnih sredstava za sada nije potvrđeno.