Sportski teren dobio novi izgled

Meta AI – preuzeta fotografija

Sportski teren na igralištu kod nekadašnjeg Doma kulture u Inđiji dobio je lepši i uređeniji izgled. Na ovom prostoru postavljene su nove stolice, čime je dodatno unapređen ambijent za sve koji ovde dolaze da prate sportske aktivnosti i provode slobodno vreme. Novi mobilijar doprinosi uređenosti prostora i stvara prijatnije uslove za boravak posetilaca. Da bi teren i ubuduće izgledao lepo i bio na raspolaganju svima, važno je da se postavljene stolice i celokupan prostor čuvaju i koriste odgovorno. Apeluje se na sve posetioce da čuvaju zajedničku imovinu, ne oštećuju mobilijar i vode računa o čistoći. Samo zajedničkom brigom možemo sačuvati uređen prostor koji služi zajednici.