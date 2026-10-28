Raspisan konkurs za tenkovske posade

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Vojska Srbije raspisala je konkurs za prijem profesionalnih vojnika na određeno vreme u tenkovske jedinice, a zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 31. oktobra. Konkurs je namenjen državljanima Srbije do 35 godina, bez obzira na to da li su prethodno završili vojnu obuku sa oružjem. Traže se vozači tenkova i nišandžije u jedinicama Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade Kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja obuhvataju Sremsku Mitrovicu, Kraljevo, Niš i Vranje. Iz Ministarstva odbrane navode da kandidati mogu da računaju na stručno usavršavanje i mogućnost napredovanja, dok pripadnici tenkovskih jedinica ostvaruju i dodatak na platu od 20 procenata . Detalji konkursa i uslovi za prijavu dostupni su na sajtu Ministarstva odbrane.