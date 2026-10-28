Otvorena izložba starih razglednica

Meta AI – preuzeta fotografija

U Galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji otvorena je izložba starih razglednica pod nazivom „Nije sve na internetu”, posvećena uspomenama na pozdrave iz nekadašnje Jugoslavije. Izložbu je organizovalo Zavičajno društvo „Đorđe Vojnović”, a posetioci imaju priliku da kroz stare razglednice zavire u prošla vremena i podsete se načina na koji su se nekada održavale veze sa porodicom i prijateljima. Razglednice su nekada bile mnogo više od običnih poruka; prenosile su pozdrave, čestitke i utiske sa putovanja, a danas predstavljaju dragocena svedočanstva o ljudima, mestima i vremenu u kojem su nastajale. Naziv izložbe „Nije sve na internetu” podseća na vreme kada su se uspomene čuvale na papiru, a svaka razglednica imala svoju priču i posebnu vrednost. Izložba će trajati do 06. novembra i dostupna je posetiocima svakog radnog dana od 08 do 16 časova.