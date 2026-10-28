Izložba “Plavi sat” u mitrovačkoj Galeriji

Meta AI – preuzeta fotografija

U Galeriji „Lazar Vozarević” u ponedeljak, 2. novembra, u 18 časova biće otvorena samostalna izložba „Plavi sat” slikara iz Valjeva. Postavka će biti dostupna posetiocima do 21. novembra, a ulaz je slobodan. Naziv „Plavi sat” označava kratak period između dana i noći, kada se svetlost i tama prepliću, a poznati prizori dobijaju neobičan izgled. Ovaj trenutak prelaza poslužio je umetniku kao inspiracija za istraživanje stvarnosti, melanholije i fantastičnog. Autorka kustoske postavke je Andrijana Belić, koja ističe da radovi govore o unutrašnjim stanjima savremenog čoveka, otuđenosti i složenim društvenim odnosima. Kroz upečatljive prizore, umetnik se osvrće i na savremeno društvo, posebno na pohlepu, narcizam i sve veću udaljenost među ljudima.