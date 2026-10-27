190 miliona dinara za subvencije u lovstvu

Meta AI – preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredelilo je 190 miliona dinara za unapređenje lovstva u 2026. godini. Sredstva su namenjena unapređenju populacija divljači i njihovih staništa, nabavci opreme i hrane, izgradnji i rekonstrukciji objekata u lovištima, kao i podršci lovačkim organizacijama i unapređenju bezbednosti u lovstvu. Pravo na subvencije imaju korisnici lovišta i lovačke organizacije koji ispunjavaju uslove javnog konkursa. Prijave se podnose isključivo elektronskim putem, a rok je 2. novembar 2026. godine do 9 časova. Detalji konkursa i potrebna dokumentacija dostupni su na sajtu Uprave.