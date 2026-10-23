Platičevo dobija novi izgled

Meta AI – preuzeta fotografija

U Platičevu su u toku radovi na rekonstrukciji Ulice Petefi Šandora, duge 1.300 metara, kao i na kompletnom uređenju male sale Mesne zajednice. Ulaganja su usmerena na unapređenje putne infrastrukture i stvaranje boljih uslova za društveni život meštana. U Ulici Petefi Šandora uklonjen je stari asfalt, a trenutno se radi na ojačavanju kolovozne konstrukcije. Nakon pripremnih radova, uslediće asfaltiranje u dva sloja. Radove izvodi „Sremput” u okviru projekta javno-privatnog partnerstva. Istovremeno, u sali Mesne zajednice uređuje se unutrašnjost objekta. U toku je obrada zidova, a predstoji postavljanje nove stolarije, elektroinstalacija i rasvete, kao i zamena dotrajalog dela krovnog pokrivača. Predsednik Opštine Ruma, Dušan Ljubišić, istakao je da je ravnomeran razvoj svih naseljenih mesta jedan od važnih principa opštinskih ulaganja. Kako je naveo, radovi se realizuju u više sela, a cilj je unapređenje infrastrukture i uslova za okupljanje i zajedničke aktivnosti meštana.