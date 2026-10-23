Optužnica za ubistvo u Hrtkovcima

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Kako prenose i drugi mediji, Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici podiglo je optužnicu protiv Aleksandra Đ. (19) iz Hrtkovaca, osumnjičenog za ubistvo Miloša Pavlovića (48) iz Platičeva. Prema navodima optužnice, nakon svađe i fizičkog sukoba, okrivljeni je Pavlovića usmrtio sekirom, a potom njegovo telo odvezao u šumu, polio benzinom i zapalio, kako bi prikrio tragove zločina. Pavlovićevo telo pronađeno je u ataru Hrtkovaca nakon što je njegov nestanak prijavio brat. Osumnjičeni je uhapšen u aprilu, a trenutno se nalazi u pritvoru u Sremskoj Mitrovici.