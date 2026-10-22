Podrška za Ujedinjenu Srbiju (Foto/Video)

Večeras je iz Šida poslata podrška izbornoj listi Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija. Članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke iz šidske opštine okupili su se na više lokacija u gradu, a potom su krenuli u šetnju uz povike „Aco, Srbine!”, noseći državne zastave. Pevala se pesma „Ruzmarin”, a okupljenima se obratio kandidat za narodnog poslanika Dejan Bulatović. Nakon toga, na nebu iznad Šida usledio je višeminutni vatromet, kojim je ovaj skup završen.

I građani Sremske Mitrovice večeras su pružili podršku listi “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”. Uoči predstojećih izbora, Mitrovčani sa srpskim zastavama i transparentima sa mosta koji spaja Srem i Mačvu poslali su večeras poruku jedinstva, ljubavi i zajedništva .