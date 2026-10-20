Veća bezbednost učenika u zoni škole u Ašanji

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U cilju unapređenja bezbednosti učenika u saobraćaju, Opština Pećinci raspisala je javnu nabavku za uređenje zone Osnovne škole „Dušan Vukasović Diogen” u Ašanji. Planirano je postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, kao i pešačkog prelaza u Karađorđevoj ulici, ispred škole. Radi dodatne zaštite dece, biće postavljena i dva usporivača saobraćaja – jedan na prilazu školi iz pravca Kupinova, a drugi u Kamenovoj ulici. Ovim merama biće usporen saobraćaj i u centralnom delu Ašanje. Pored toga, u Kamenovoj i Nenadovićevoj ulici biće postavljeni saobraćajni znakovi koji će vozače upozoravati da se nalaze u zoni škole.