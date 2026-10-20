Ljukovo dobija kanalizacionu mrežu

Meta AI – preuzeta fotografija

U Ljukovu je najavljen početak izgradnje kanalizacione mreže, čime će biti unapređena komunalna infrastruktura i poboljšani uslovi života meštana. Projekat predviđa postavljanje kanalizacionih cevi u naselju, kako bi se omogućilo adekvatno odvođenje otpadnih voda iz domaćinstava. Procenjena vrednost građevinskih radova iznosi 23,8 miliona dinara bez PDV-a, a realizacija ovog projekta predstavlja važan korak u daljem razvoju Ljukova. Izgradnja kanalizacije trebalo bi da doprinese unapređenju sanitarnih uslova i dugoročnom rešavanju jednog od važnih komunalnih pitanja za stanovnike ovog naselja.