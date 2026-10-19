Ulaganje u zdravstvo opštine Ruma

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U cilju unapređenja zdravstvene zaštite, obnovljene su ambulante u Buđanovcima i Kraljevcima. Radove su obišli predsednik Opštine Ruma , Dušan Ljubišić, i direktorka Doma zdravlja „Ruma”, dr Jelena Stojanac Mračević. U obe ambulante zamenjena je stolarija, uređene su prostorije, a dotrajali medicinski i kancelarijski nameštaj zamenjen je novim, čime su poboljšani uslovi za rad zaposlenih i boravak pacijenata. Ljubišić je najavio da je u planu i izgradnja novih ambulanti u Hrtkovcima i Nikinicima, kako bi se stanovnicima rumskih sela obezbedili bolji uslovi za zdravstvenu zaštitu.