Radionica u Crvenom krstu Šid

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Druženje ispunjeno kreativnošću, pažnjom i lepim emocijama organizovano je za članove Društva za pomoć MNRO opštine Šid, u saradnji sa Crvenim krstom Šid. Radionica je bila posvećena akciji „Za sunčanu jesen života” i konkursu „Moja baka i moj deka”, koji je trenutno u toku. U aktivnostima su učestvovale i članice Udruženja žena „Šidijanke”, Milica, Gorana i Božica. One su, u okviru projekta „Eko mašta u dečjim rukama”, realizovanog tokom Dečje nedelje, zajedno sa mališanima i roditeljima Predškolske ustanove „Jelica Stanivuković – Šilja” prikupile igračke i odeću namenjene članovima Društva, ali i deci koja koriste usluge Narodne kuhinje. Učesnici su tokom radionice crtali, čitali pesme posvećene bakama i dekama i uživali u zajedničkom vremenu. Na kraju druženja, pored poklona, poneli su i lepe uspomene, osmehe i radost zbog ukazane pažnje.