Podrška deci i porodicama kroz zajedništvo i humanost

preuzeta fotografija

U objektu „Maslačak” održan je susret u okviru saradnje Gradske uprave, Udruženja „Autizam govori srcem” i Predškolske ustanove „Pčelica”, posvećen podršci deci i porodicama. Mališane su posetile predsednica Udruženja „Autizam govori srcem” Mirjana Malbašić i načelnica Gradske uprave Anita Obradović, koje su dočekane uz osmehe i radost. Deca i članovi Udruženja pripremili su ručno izrađene jastučiće kao simbol pažnje i prijateljstva, a jednoj porodici uručena je i humanitarna pomoć u vidu tekstila, sredstava za higijenu i školskog pribora. Ovaj susret još jednom je pokazao značaj zajedništva, humanosti i podrške deci i porodicama.