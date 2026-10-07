Aleksandar Serdar oduševio Mitrovčane

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Sremska Mitrovica je u petak, 2. oktobra, bila domaćin posebne muzičke večeri. Pred punom Galerijom „Lazar Vozarević”, jedan od najznačajnijih srpskih pijanista , Aleksandar Serdar, izveo je dela Frederika Šopena. Na programu su se našla četiri impromptija, dve balade, a Serdar je publiku poveo kroz različite svetove Šopenove muzike – od nežnih i intimnih melodija do raskošnih i virtuoznih pasaža. Njegova interpretacija, obeležena sigurnošću, muzikalnošću i izuzetnom izražajnošću, nagrađena je dugim aplauzom. Recital je organizovan u saradnji Festivala pijanizma, KreARTive i Šopen festa, kao najava 15. Beogradskog Šopen festa. Za Mitrovčane je ovo bilo još jedno veče koje je potvrdilo da vrhunska umetnost ima svoje mesto i pred publikom u Sremskoj Mitrovici.