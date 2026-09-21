RADOVI NA MITROVAČKOJ GIMNAZIJI

Na zgradi Mitrovačke gimnazije započeli su radovi koji će obuhvatiti obnovu krova i fasade celog objekta. Investicija je vredna 21 milion dinara, a sredstva su obezbedili Pokrajinska vlada i Grad Sremska Mitrovica. Pokrajina učestvuje sa 8,5 miliona dinara, dok će ostatak finansirati Grad. Prva faza odnosi se na sanaciju krova, nakon čega je planirana obnova fasade na sve četiri strane zgrade. S obzirom na to da je Mitrovačka gimnazija zaštićena kao spomenik kulture, tokom radova posebna pažnja biće posvećena očuvanju izgleda i arhitektonskih karakteristika objekta. Obnova je deo šireg plana ulaganja u kulturno-istorijsko nasleđe u centru grada, a nakon Gimnazije predviđeno je uređenje i objekta poznatog kao „Palestina”.